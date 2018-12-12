Украина запретила ввоз книг Донцовой и «Поэзии серебряного века»

Госкомитет телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) в среду пополнил 26 книгами список российских изданий, запрещенных к продаже на территории Украины. На этот раз в него попали детективы и детские книги, в которых, по мнению чиновников, присутствуют признаки пропаганды.
«Не предоставлено разрешений на ввоз ряда детских книг, которые выходили в советское время и пропитаны коммунистической идеологией и проиллюстрированы ее символами, современных изданий для детей и юношества, которые пропагандируют силовые структуры страны-агрессора или под видом детских энциклопедий распространяют мифы о сверхдержаве России или популяризируют российское оружие и ее вооруженные силы», — говорится в тексте решения. В качестве примера такой литературы комитет привел «Большую энциклопедию знаний в вопросах и ответах» Владимира Жабцева.
Под запрет также попали детективы Дарьи Донцовой, Андрея Максимова, а также современные романы Анны и Сергея Литвиновых, Игоря Осипова и Александра Шевцова. По мнению экспертного совета, в них присутствует пропаганда российских силовых структур. Кроме того, в список включены издание об экстрасенсах «Огонь Прометея», антология " Поэзия серебряного века" и «Книжные воры».
В 2017 году в Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну иностранной продукции антиукраинского содержания. Право запрещать или разрешать распространение в стране того или иного издания получило Госкомтелерадио.
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