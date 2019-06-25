Чиновники продолжают запрещать ввоз в страну книг из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну двух книг, изданных в РФ. Об этом сказано в сообщении комитета во вторник.

«Госкомтелерадио отказал ООО „Якабу трейд“ в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ с целью распространения в Украине двух книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора», — сказано в сообщении. Под запрет попала книга Алана Аксельрода «Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в «Монополию» московского издательства ООО «Издательство «Добрая книга». «В ней рекламируется издание, которое ранее было запрещено к ввозу в Украину из-за наличия в тексте пропагандистских лозунгов государства-агрессора», — заявили в Госкомтелерадио.

Кроме того, запрет коснулся книги Джона Хейвуда «Люди Севера. История викингов 793-1241» московского издательства ООО «Альпина нон-фикшн». В ведомстве заявили, что несколько страниц этой книги посвящены истории Киевской Руси, которую автор трактует «с позиции политически ангажированной современной российской историографии». Импортеры планировали завезти по 5 тыс. экземпляров этих книг.

В начале 2017 года в Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Право запрещать или разрешать распространение того или иного издания получил Госкомитет по телерадиовещанию, который выносит решения на основании выводов экспертного совета.