Чиновники продолжают запрещать ввоз в страну книг из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну двух книг, изданных в РФ. Об этом сказано в сообщении комитета во вторник.
«Госкомтелерадио отказал ООО „Якабу трейд“ в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ с целью распространения в Украине двух книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора», — сказано в сообщении. Под запрет попала книга Алана Аксельрода «Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в «Монополию» московского издательства ООО «Издательство «Добрая книга». «В ней рекламируется издание, которое ранее было запрещено к ввозу в Украину из-за наличия в тексте пропагандистских лозунгов государства-агрессора», — заявили в Госкомтелерадио.
Кроме того, запрет коснулся книги Джона Хейвуда «Люди Севера. История викингов 793-1241» московского издательства ООО «Альпина нон-фикшн». В ведомстве заявили, что несколько страниц этой книги посвящены истории Киевской Руси, которую автор трактует «с позиции политически ангажированной современной российской историографии». Импортеры планировали завезти по 5 тыс. экземпляров этих книг.
В начале 2017 года в Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Право запрещать или разрешать распространение того или иного издания получил Госкомитет по телерадиовещанию, который выносит решения на основании выводов экспертного совета.
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