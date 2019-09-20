Украина с начала года запретила ввоз почти 2 тысяч книг из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз более 1,8 тысячи книг из РФ с начала 2019 года.
«В течение 2019 года Госкомтелерадио предоставил субъектам хозяйствования 1874 отказа на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора на таможенную территорию Украины», — говорится в опубликованном в пятницу ответе Госкомтелерадио на запрос агентства УНН.
Отмечается, что 95 отказов были приняты на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции. Кроме того, 1779 отказов было выдано в связи с представлением субъектами хозяйствования не полного объема пакетов документов или выявление в представленных документах недостоверных сведений.
В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016