Украина с начала года запретила ввоз почти 2 тысяч книг из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз более 1,8 тысячи книг из РФ с начала 2019 года.

«В течение 2019 года Госкомтелерадио предоставил субъектам хозяйствования 1874 отказа на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора на таможенную территорию Украины», — говорится в опубликованном в пятницу ответе Госкомтелерадио на запрос агентства УНН.

Отмечается, что 95 отказов были приняты на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции. Кроме того, 1779 отказов было выдано в связи с представлением субъектами хозяйствования не полного объема пакетов документов или выявление в представленных документах недостоверных сведений.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ