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Госкомтелерадио запретил ввоз из РФ в 2021 году 73 книг

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Госкомтелерадио запретил ввоз из РФ в 2021 году 73 книг

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) в 2021 году запретил ввоз в страну из РФ 73 книги из-за пропаганды государства-агрессора, коммунистического тоталитарного режима и его символики, а также не рекомендовал ко ввозу еще 56 книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины.

Согласно ответу Госкомтелерадио на запрос агентства «Интерфакс-Украина», в 2021 году в перечень издательской продукции государства-агрессора, на ввоз которой предоставлен отказ на основании негативных выводов экспертного совета, вошло 73 книг. Их совокупный тираж составил 367,5 тыс. экземпляров.

Среди книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека, и не рекомендованных к ввозу в Украину: «Загадки малорусской истории. От Богдана Хмельницкого до Петра Порошенко» (автор Александр Каревин), «Новороссия в моем сердце» (Александр Барков), «Унесённые Майданом. Украинский дневник» (Константин Кеворкян), «Почему русским нельзя мечтать?» (Платон Беседин), «Белорусский национализм против русского мира» (Владислав Мальцев), «Майданутые» (Владимир Жириновский), «Я — израненная земля. Русская поэзия о весне крымской и войне донбасской» (Захар Прилепин).

В настоящее время в данном перечне находится 288 наименований книг.

В Госкомтелерадио отмечают, что основное назначение в списке — предостеречь субъектов хозяйствования от заведомо бесполезных попыток получить разрешение на ввоз этих изданий в Украину, а также сориентировать правоохранительные органы, юридических и физических лиц на то, что факты распространения этой и подобной продукции могут содержать признаки преступлений, предусмотренных статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) и 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщалось, в 2019 году Госкомтелерадио более двух тысяч раз отказал во ввозе в Украину российской издательской продукции, в том числе из-за антиукраинского содержания 151 издания, в 2020 году Госкомтелерадио запретило ввоз в страну из России 6 книг из-за пропаганды государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики.

Также Госкомтелерадио в 2020 году не рекомендовало к возу 18 российских книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины.

книги, Госкомтелерадио, отношения с Россией
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