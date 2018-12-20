Войти
Путин упростил предоставление политического убежища в РФ
права человека
Путин упростил предоставление политического убежища в РФ
Турчинов заявил, что уничтожить Крымский мост «не будет проблемой»
резонанс
Турчинов заявил, что уничтожить Крымский мост «не будет проблемой»

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

прогноз
RSS

Ален Гринспен предрекает скорый крах фондовых рынков

608
Ален Гринспен предрекает скорый крах фондовых рынков

Самый продолжительный с 1960-х гг. период роста фондового рынка США подошел к концу, а возможный отскок акций следует рассматривать как последнюю возможность «спастись бегством», заявил в интервью CNN бывший глава Федеральной резервной системы Ален Гринспен.

Отказ от политики дешевых денег, разогревавшей рынки после кризиса 2008 г., и «явный рост реальных долгосрочных процентных ставок» превращаются в «ядовитую смесь», омрачающую будущее как для рынков, так и для реальной экономики, считает Гринспен, возглавлявший ФРС почти 20 лет и за это время снизивший ставку ФРС с 9% до 1%.

«Реакция последних дней», когда фондовые площадки потеряли $4,4 трлн капитализации и впервые с 2008 г. рискуют завершить год в минусе по всем индексам, показывает, что «бычий» рынок подошел к концу, сказал он.

«Я буду очень удивлен, если рынок стабилизируется здесь, а затем снова пойдет на взлет. Такое случалось в прошлом. Тем не менее, по окончании этой волны (ралли) для инвесторов настанет время спасаться бегством», — заявил Гринспен. Экономика США, по его словам, рискует вернуться в состояние 1970-х и начала 1980-х гг., когда разгон инфляции наложился на рост безработицы.

Стратегию Гринспена уже приняли на вооружение хедж-фонды. Управляющие с активами на $594 млрд в декабре вложили рекордную в истории сумму в государственные облигации развитых стран (+24%) и на 15% сократили инвестиции в акции, как показал декабрьский опрос Bank of Americа.

Читайте также: Украинцам станет проще выехать на работу в Германию

Госбонды стран G7, входящие в индекс Bloomberg Barclays, принесли инвесторам 1,16% дохода, в то время как индекс MSCI World просел на 6,5%, показав рекордное для декабря снижение с 1969 г.

фондовый рынок, Ален Гринспен
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 20 декабря 2018
Среда, 19 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об экономических прогнозах

Окончание года – время, когда принято оглашать прогнозы: насколько процентов вырастет/снизится ВВП, каким будет курс гривны, как изменится сальдо платежного баланса, на сколько долларов подорожает/подешевеет баррель нефти, et cetera. При этом все совершаемые экономические прогнозы можно разделить на три класса - со слабой, средней и сильной степенью прогнозирования.
Билл Гейтс
Билл Гейтс
основатель Microsoft

Что должно волновать нас в XXI веке

Человеческий разум всегда тревожится. Это не обязательно плохо - в конце концов, если за вами гонится медведь, ваши переживания по этому поводу могут спасти вам жизнь. Хотя в наши дни большинству людей не приходится лишаться сна из-за медведей, современная жизнь дает множество других причин для волнений: терроризм, изменение климата, развитие ИИ, посягательство на частную жизнь и даже очевидный упадок международного сотрудничества. В своей увлекательной новой книге «21 урок XXI века» (21 Lessons for the 21st Century) историк Юваль Ной Харари создает полезную основу для противостояния этим страхам.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Американские букмекеры и украинские выборы

Рабочая поездка Юлии Тимошенко в Вашингтон, проведенная в рамках подготовки к президентской избирательной кампании, вызвала весьма нервную реакцию в окружении действующего Президента, которая вылилась в очередной «порохоботский» фейерверк в сетях. Мы же, со своей стороны, не будем оценивать уровень успешности этого визита, так же как не будем составлять баланс позитивных/негативных отзывов на него американских политиков и СМИ. В данном материале автор хотел коснуться одной из важных составляющих того фона, на котором происходила рабочая поездка ЮВТ в Вашингтон, а именно – социологии.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016