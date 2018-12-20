Ален Гринспен предрекает скорый крах фондовых рынков

Самый продолжительный с 1960-х гг. период роста фондового рынка США подошел к концу, а возможный отскок акций следует рассматривать как последнюю возможность «спастись бегством», заявил в интервью CNN бывший глава Федеральной резервной системы Ален Гринспен.

Отказ от политики дешевых денег, разогревавшей рынки после кризиса 2008 г., и «явный рост реальных долгосрочных процентных ставок» превращаются в «ядовитую смесь», омрачающую будущее как для рынков, так и для реальной экономики, считает Гринспен, возглавлявший ФРС почти 20 лет и за это время снизивший ставку ФРС с 9% до 1%.

«Реакция последних дней», когда фондовые площадки потеряли $4,4 трлн капитализации и впервые с 2008 г. рискуют завершить год в минусе по всем индексам, показывает, что «бычий» рынок подошел к концу, сказал он.

«Я буду очень удивлен, если рынок стабилизируется здесь, а затем снова пойдет на взлет. Такое случалось в прошлом. Тем не менее, по окончании этой волны (ралли) для инвесторов настанет время спасаться бегством», — заявил Гринспен. Экономика США, по его словам, рискует вернуться в состояние 1970-х и начала 1980-х гг., когда разгон инфляции наложился на рост безработицы.

Стратегию Гринспена уже приняли на вооружение хедж-фонды. Управляющие с активами на $594 млрд в декабре вложили рекордную в истории сумму в государственные облигации развитых стран (+24%) и на 15% сократили инвестиции в акции, как показал декабрьский опрос Bank of Americа.

Госбонды стран G7, входящие в индекс Bloomberg Barclays, принесли инвесторам 1,16% дохода, в то время как индекс MSCI World просел на 6,5%, показав рекордное для декабря снижение с 1969 г.