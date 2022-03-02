Стоимость бумаг российских компаний обновила исторические минимумы

Стоимость ценных бумаг российских компаний, которые торгуются на Лондонской фондовой бирже, обновила в среду исторические минимумы на фоне международных санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании «Новатэк» потеряла за несколько часов торгов 80,73% до $3,13 за акцию против $16,24 по итогам сессии вторника. Расписки Газпрома подешевели до $0,72, «Газпром нефти» — на 16,28%, до $12,19. Расписки компании АФК «Система», которые накануне продемонстрировали за торговую сессию рост на 195,57%, также дешевеют — на 19,67% до 4,82 доллара, а TCS Group Holding — на 48,10%, до $2,62.

Расписки Сбербанка подешевели на 93,76%, достигнув практической нулевой отметки в $0,01.