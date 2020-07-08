Минфину разрешили внедрение «кассовых аппаратов в смартфоне»

Минюст зарегистрировал приказ Министерства финансов о порядке регистрации и применения программных РРО, а также — приказ об утверждении форм и содержания расчетных документов.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«В частности, утверждены порядки регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций (прро), определение диапазона, выдачи, резервирования, использования фискальных номеров, присваиваемых электронным расчетным документам во время работы прро в режиме», — говорится в сообщении.
«Введение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и созданию равных условий ведения предпринимательской деятельности.
Программное обеспечение „РРО в смартфоне“ станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков», — заверили в Минфине.
Напомним, с 1 августа 2020 года фискальное приложение для программного РРО будет доступно для полноценного использования для всех желающих на бесплатный основе.
Использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным с 1 января 2021 года.
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