В Раде появилось постановление о проведении местных выборов

В Верховной Раде зарегистрировали постановление № 3809 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)».

Авторами постановления выступили народные депутаты фракции «Слуга народа» и члены депутатской группы «Доверие».

Документ уже внесен в повестку дня заседания комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства, которое должно состоятся в четверг.