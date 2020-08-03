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За 2 дня предприниматели зарегистрировали почти 22,5 тысячи «кассовых аппаратов в смартфоне»

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За 2 дня предприниматели зарегистрировали почти 22,5 тысячи «кассовых аппаратов в смартфоне»

С 1 августа предприниматели зарегистрировали 22,5 тысячи программных регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«По состоянию на утро 3 августа в реестре программных регистраторов расчетных операций уже зарегистрировано почти 22,5 тыс. ПРРО. Такой показатель свидетельствует о том, что инициатива Минфина и ГНС воспринимаются и поддерживается бизнесом», — уверяет министр финансов Сергей Марченко.

С 1 августа 2020 бесплатное фискальное решение для программного РРО стало доступным для полноценного использования на добровольной основе.

Напомним, с 1 августа 2020 бизнес сможет вместо традиционных кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций — РРО) использовать программные кассовые аппараты (программные РРО).

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При этом программный РРО от Государственной налоговой службы будет полностью бесплатным, а установить его можно на смартфон, планшет, компьютер или другое устройство, имеет ОС Android и Windows и подключен к интернету.

Минфин, кассовые аппараты, РРО
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