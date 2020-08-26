Польша начала пропускать на свою территорию граждан Беларуси без виз и документов

Власти Польши пропустили на свою территорию граждан Беларуси без виз и необходимых документов. Об этом заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами входящих в польский парламент политических партий, посвященной белорусским событиям.

«В Польшу уже въехали люди, которые не имели виз, не имели соответствующих документов», — сказал премьер, отвечая на вопрос о процедуре облегченного въезда, которую власти республики обещали ввести для белорусских граждан несколько дней назад. «Несколько десятков граждан Беларуси, которые пострадали от режима Лукашенко, нашли помощь на территории Польши», — сказал премьер.

«Наша помощь идет дальше. Я попросил министра здравоохранения подготовить наши больницы, чтобы иметь возможность принимать людей из-за нашей восточной границы», — добавил Моравецкий.

По его словам, «необходимость в этом уже есть». «Мы получаем сигналы от организаций с территории Белоруссии и частных лиц, что есть люди, которые серьезно избиты, измучены милицией», — утверждал он. «Для всех этих людей польские больницы открыты, есть свободные места. Мы хотим так помочь пострадавшим», — отметил польский премьер.