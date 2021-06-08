В Польше возмущены новым государственным праздником Беларуси

МИД Польши возмущен установлением в Беларуси нового государственного праздника — Дня народного единства — в честь присоединения польских земель в 1939 году, говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

Новый государственный праздник — День народного единства — учрежден в Беларуси, его будут отмечать 17 сентября. Ранее в пресс-службе президента Беларуси заявили, что 17 сентября 1939 года (тогда советские войска вошли на территорию Западной Белоруссии, которая в тот момент была в составе Польши — ред.) «стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора».

«МИД с возмущением воспринял заявление властей Беларуси об учреждении нового праздника „День народного единства“ 17 сентября», — говорится в заявлении.

«Основывать историческую политику Беларуси на наследии пакта Сталина и Гитлера совершенно непонятно. Это жест, вписывающийся в российские действия, направленные на реинтерпретацию чрезвычайно сложной истории нашего региона, который серьезно затруднит для Беларуси диалог и взаимопонимание с соседними государствами, а также странами Европы», — заявили в МИД Польши.

По мнению официальной Варшавы, «установление Дня национального единства в честь факта включения Беларуси в состав Союза Советских Социалистических Республик — это прославление советского наследия и попытка отрезать Беларусь от ее истинных корней».

«Это акт, подрывающий независимость и суверенитет Беларуси», — подчеркнули в польском МИД.