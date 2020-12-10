Нацбанк спрогнозировал потери ВВП от январского карантина

Национальный банк предварительно оценивает потери ВВП Украины от усиленного карантина в январе следующего года в 0,2%. Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб во время брифинга, на котором регулятор оставил учетную ставку без изменений, пишет Интерфакс-Украина.

«По нашим оценкам, новые ограничения приведут к потерям приблизительно в 0,2% ВВП в следующем году», — сказал он.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что по результатам карантина «выходного дня» валовый внутренний продукт (ВВП) не пострадал, однако наблюдается второй пик обращений по безработице.

Однако, по оценкам НБУ, за месяц карантина «выходного дня» (в ноябре) Украина потеряла около 0,2% ВВП (порядка $300 млн), при продлении карантинных ограничений потери вырастут до 0,4%. Отмечалось, что полный локдаун усилит падение ВВП в этом году до 5-6%.