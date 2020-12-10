Нацбанк спрогнозировал потери ВВП от январского карантина

Национальный банк предварительно оценивает потери ВВП Украины от усиленного карантина в январе следующего года в 0,2%. Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб во время брифинга, на котором регулятор оставил учетную ставку без изменений, пишет Интерфакс-Украина.
«По нашим оценкам, новые ограничения приведут к потерям приблизительно в 0,2% ВВП в следующем году», — сказал он.
Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что по результатам карантина «выходного дня» валовый внутренний продукт (ВВП) не пострадал, однако наблюдается второй пик обращений по безработице.
Однако, по оценкам НБУ, за месяц карантина «выходного дня» (в ноябре) Украина потеряла около 0,2% ВВП (порядка $300 млн), при продлении карантинных ограничений потери вырастут до 0,4%. Отмечалось, что полный локдаун усилит падение ВВП в этом году до 5-6%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016