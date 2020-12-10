Нацбанк заявил о существенном ускорении инфляции и сохранил учетную ставку

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых из-за существенного ускорения инфляции.
Об этом сообщает пресс служба НБУ.
«С одной стороны, это не меняет стимулирующий характер монетарной политики, что важно для восстановления экономики, а с другой и в дальнейшем будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции», — говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что инфляция существенно ускорилась и приблизилась к нижней границе целевого диапазона 5% + / - 1 п.п.
Регулятор объяснил рост потребительских цен на 3,8% в годовом измерении (в месячном измерении — на 1,3%) в ноябре увеличением стоимости природного газа на европейском рынке, что сказалось на внутренних ценах на газ, отопление и горячую воду. Кроме того, стремительно повысились цены на отдельные продукты питания вследствие худшего урожая.
Такой прирост был выше, чем ожидал Национальный банк.
Влияние «карантина выходного дня», по оценкам НБУ, было сравнительно незначительным, хотя и привело к ухудшению настроений бизнеса и потребителей.
В дальнейшем монетарная политика Национального банка будет зависеть прежде всего от развития эпидемической ситуации и инфляционных рисков.
Анонсированные правительством карантин на январь 2021, по оценкам Национального банка, не будет существенно влиять на экономическую активность, потребительский спрос и соответственно инфляцию.
Основным предположением, которое правления Национального банка принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. «Без этой поддержки фискальный импульс, необходимый для оживления экономики, будет значительно меньше, а восстановление — медленным», — отмечают в Нацбанке.
Как сообщалось, в октябре Нацбанк в третий раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 6%.
В 2019 году НБУ пять раз снижал учетную ставку, а в 2020-м — еще четыре. С 11 июня она была на самом низком в истории Украины уровне — 6%.
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