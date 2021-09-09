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В НБУ ждут миссию МВФ и транш не менее $700 млн

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В НБУ ждут миссию МВФ и транш не менее $700 млн

Сумма второго транша по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) Украине может быть выше $700 млн, миссия Фонда ожидается в сентябре, сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

«Второй транш должен составлять 500 млн СПЗ, это где-то $700 млн, но с учетом пропуска нескольких траншей сумма может быть больше. Но детальнее — после дискуссии с Фондом в сентябре», — сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным источника агентства в правительстве, в этот раз глава миссии может персонально прибыть в Украину.

В середине сентября Украина также ожидает поступления второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере EUR600 млн. Первый транш чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн Украина получила в конце 2020 года.

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МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре обзора выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование — приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

МВФ, Кирилл Шевченко
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