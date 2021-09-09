НБУ ожидаемо повысил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ), как и ожидал рынок, повысил учетную ставку до 8,5% годовых с нынешних 8%, сообщается на сайте НБУ.

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых», — говорится в сообщении.

«Ужесточение монетарной политики будет способствовать удержанию под контролем инфляционных ожиданий и возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления до цели 5%, достижение которой прогнозируется в 2022 году», — пояснил НБУ.

В случае существенного усиления фундаментального инфляционного давления, а также устойчивого ухудшения инфляционных ожиданий Нацбанк готов принять дополнительные меры для возвращения инфляции к цели 5%, указал регулятор.