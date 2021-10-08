Саакашвили уже похудел в тюрьме на 12 килограмм

Содержащийся с 1 октября в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили через восемь дней голодовки похудел на 12 килограмм.

Об этом сообщил сегодня журналистам его адвокат Бека Басилая, передает информационный портал «Новости-Грузия».

«Визуально, если на него посмотреть, видно, что человек похудел. Насколько я знаю, похудел примерно на 12 килограмм. С каждым днем состояние его здоровья начнет постепенно ухудшаться, если уже не ухудшилось. Морально он бодр», — сказал Басилая после посещения Саакашвили в руставской тюрьме № 12.

По информации адвоката, Саакашвили по-прежнему лишен права на телефонные звонки — это ограничение со стороны прокуратуры Басилая считает незаконным.

«У него действительно уже есть телевизор, также принесли дополнительный матрас», — отметил адвокат.

По его информации, в понедельник с Саакашвили смогут встретиться его родители и дети. Накануне администрация тюрьмы не разрешили посещение даже матери экс-президента Гиули Аласания.

Сегодня отец Михаила Саакашвили — Николоз Саакашвили, обратился к сыну через социальные сети и призвал его прекратить голодовку.

Как сообщалось, Саакашвили утром в пятницу, 1 октября, разместил видеоролик в Фейсбуке, в котором сказал, что находится в Батуми. Вечером того же дня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что экс-президента Саакашвили задержали.

Саакашвили объявил голодовку, заявив, что считает себя политическим заключенным.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на выборах в 2013 году он покинул страну. Против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к заключению.

В 2015 году он был лишен грузинского гражданства и почти шесть лет является гражданином Украины.