В РФ зафиксировали новый рекорд по числу смертей от COVID-19

За последние 24 часа в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 968 человек, что стало новым рекордом с начала пандемии. Такие данные приводит местный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Предыдущий рекорд был установлен накануне, 8 октября, когда в этой стране зафиксировали 936 летальных исходов от коронавируса. Общее число смертей с начала пандемии, по данным штаба, составляет 215 453.

В своей статистике штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти. Данные оперативного штаба по смертности отличаются от данных Росстата, который только с апреля прошлого года по август текущего насчитал более 413 тыс. летальных исходов. Росстат включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

За минувшие сутки в РФ также выявили 29 362 заразившихся COVID-19. Это максимальное с декабря прошлого года число случаев заболевание за сутки.