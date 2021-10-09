В РФ зафиксировали новый рекорд по числу смертей от COVID-19

За последние 24 часа в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 968 человек, что стало новым рекордом с начала пандемии. Такие данные приводит местный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Предыдущий рекорд был установлен накануне, 8 октября, когда в этой стране зафиксировали 936 летальных исходов от коронавируса. Общее число смертей с начала пандемии, по данным штаба, составляет 215 453.
В своей статистике штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти. Данные оперативного штаба по смертности отличаются от данных Росстата, который только с апреля прошлого года по август текущего насчитал более 413 тыс. летальных исходов. Росстат включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.
За минувшие сутки в РФ также выявили 29 362 заразившихся COVID-19. Это максимальное с декабря прошлого года число случаев заболевание за сутки.
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