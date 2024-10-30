Голова ВС: Україна має механізми конфіскації незаконно отриманих коштів

Правова система України має механізми конфіскації незаконно отриманих коштів, зокрема, тих, що були вилучені під час обшуків у очільників обласних МСЕК.
Про це заявив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу стосовно механізмів конфіскації коштів, вилучених правоохоронцями під час обшуків у керівників обласних МСЕК.
Водночас він наголосив, що в Україні, як у правовій державі, діє презумпція невинуватості.
«Це має бути чітка процедура… якщо мова йде про обшук у рамках кримінальної справи, це може бути визнано неправомірною вигодою, якщо буде доведено. Якщо лише частина цих коштів буде визнана незаконно отриманими, то має бути в рамках загальної конфіскації», - сказав він.
Кравченко пояснив, що для застосування механізму спецконфіскації має бути визнано, що кошти отримані злочинним шляхом.
«Тобто теоретично у керівників МСЕК можуть конфіскувати кошти як по процедурі загальної конфіскації, так і спеціальної конфіскації»,- додав голова ВС.
Кравченко також наголосив, що протягом останніх років значно змінилося антикорупційне законодавство і воно, окрім ст.368 ККУ (неправомірна вигода), включає також поняття незаконного збагачення.
За словами голови ВС, зазвичай кошти від конфіскації надходять на спеціальний рахунок, який надає Держказначейство.
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