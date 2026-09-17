Тихий: Станом на зараз у МЗС не знають про перебування ексгенпрокурора

Станом на зараз ніяких відомостей про Кравченка в МЗС не мають. Проте дипломати готові у межах закону сприяти правоохоронним органам при ймовірному розвитку справи.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу про енергетичне перемир'я у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.

Тихий озвучив позицію МЗС щодо можливих правових механізмів у випадку, якщо Кравченку вручать підозру.

"Механізму тоді ми будемо надавати сприяння, те, яке передбачено законодавством, нашими повноваженими функціями. Тому поживемо - побачимо, як це буде відбуватися", - каже він.

Також речник зазначив, що станом на зараз у відомстві не знають про перебування ексгенпрокурора.

"Наші закордонні дипломатичні установи не залучені в якусь діяльність людини, чи якісь його зустрічі, чи кудись переміщення, це я можу підтвердити. І я не знаю про його перебування, чи де він знаходиться", - віздзначив Тихий.