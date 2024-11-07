Гетманцев: У жовтні 2024 року оновлено історичний рекорд обсягу білих торгових операцій

У жовтні 2024 року оновлено історичний рекорд обсягу білих торгових операцій, проведених з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
Про це повідомив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у середу, 6 листопада.
За його словами, весь обсяг операцій у жовтні становив 408,36 млрд грн проти 310,24 млрд грн у січні. Середньоденний обсяг угод зріс до 13,2 млрд. грн. проти 10 млрд. грн. у січні.
«Хочу убезпечити шановних торговців від ухилення обліку операцій через РРО», – попередив Гетманцев.
Він додав, що кількість фактичних перевірок у січні-жовтні 2024 року вже склала 29100, а за їх результатами донараховано та сплачено до бюджету 240,5 млн.грн, що на 41% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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