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Гетманцев: У жовтні 2024 року оновлено історичний рекорд обсягу білих торгових операцій

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У жовтні 2024 року оновлено історичний рекорд обсягу білих торгових операцій, проведених з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Про це повідомив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у середу, 6 листопада.

За його словами, весь обсяг операцій у жовтні становив 408,36 млрд грн проти 310,24 млрд грн у січні. Середньоденний обсяг угод зріс до 13,2 млрд. грн. проти 10 млрд. грн. у січні.

«Хочу убезпечити шановних торговців від ухилення обліку операцій через РРО», – попередив Гетманцев.

Він додав, що кількість фактичних перевірок у січні-жовтні 2024 року вже склала 29100, а за їх результатами донараховано та сплачено до бюджету 240,5 млн.грн, що на 41% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

РРО, Гетманцев
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