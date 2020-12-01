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Рада проголосовала за отсрочку обязательных кассовых аппаратов для ФЛП

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Рада проголосовала за отсрочку обязательных кассовых аппаратов для ФЛП

Верховная Рада проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 применения обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Депутаты рассмотрели по процедуре ad-hoc и поддержали доработанный Налоговым комитетом законопроект 4439-д об отсрочке обязательных кассовых аппаратов (РРО или прро) для ФЛП.

«За» проголосовало 320 депутатов, «против» — 1, «воздержались» — 3.

В парламенте договорились поддержать законопроект всеми фракциями.

В частности, законопроектом вводится:

  • переноса фискализации ФЛП 2-4 групп на 1 января 2022;
  • отмена кэшбека;
  • уменьшение списка рисковых видов деятельности;
  • привязка всех лимитов к ставке минимальной заработной платы, в том числе лимита фискализации.

С 1 августа 2020 вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не обязан переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.

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Предполагалось, что с 1 января 2021 использовании РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным, а с 1 апреля 2021 такая обязанность возникала для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

Верховная Рада, кассовый аппарат, РРО
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