Податкова: Доходи у розмірі більше одного мільйона гривень задекларували понад 17 тисяч українців

Кількість громадян, які задекларували доходи у розмірі більше одного мільйона гривень у 2024 році, збільшилась на 6,6 тисяч.
Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.
Доходи понад мільйон гривень задекларували понад 17 тисяч осіб. Загалом мільйонери вказали у деклараціях дохід у сумі 253,6 млрд грн.
«А один з мешканців Києва визначив рекордну суму своїх податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору до сплати в бюджет – понад 4,6 млрд гривень», – розповів Кравченко.
Він зазначив, що найбільші суми задекларували жителі Києва – 156 млрд грн. На другому місці Дніпропетровщина – майже 30 млрд грн, а замикає трійку Львівська область – 18,2 млрд грн.
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