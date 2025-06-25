Генпрокурор скасував Положення про добір кандидатів до кадрового резерву через його неефективність

Генеральний прокурор Руслан Кравченко скасував Положення про добір кандидатів до кадрового резерву через його неефективність та надмірну складність. Він повідомив про розробку нового законодавства з урахуванням європейських стандартів.

Про це генпрокурор заявив у вівторок, 24 червня.

Він визнав, що ідея, закладена в ініціативу, правильна: створити прозорий і справедливий механізм добору керівників органів прокуратури. Втім, додав, що пілотний проєкт по впровадженню цієї ініціативи не виконав свого основного завдання.

Процедури виявилися надмірно складними, зарегульованими, затягнутими і, в окремих аспектах, дискримінаційними. Окрім того, Положення дозволяло призначення поза межами резерву, що суперечило самій логіці створення механізму.

"У нинішніх умовах, коли низка прокуратур залишаються без керівництва, ми не маємо ні часу, ні простору для процесів, які не дають результату. І головне - у ці складні часи ми не маємо права гальмувати роботу. Мені потрібні люди, які здатні діяти, а не витрачати роки на узгодження і малювання презентацій", - наголосив генпрокурор.

Разом з тим, він зазначив, що підтримує ідею прозорого, заснованого на заслугах відбору прокурорів на керівні посади.

За його словами, нині вже розпочали розробку змін до законодавства, як передбачено ініціативою ЄС Ukraine Facility, і прийняття спеціального закону з урахуванням європейських стандартів.

"Цей процес буде проходити у відкритий спосіб, із залученням міжнародних експертів та після консультацій з Венеціанською комісією. Ми врахували всі недоліки пілоту. Тепер наше завдання: закріпити ефективний, реалістичний і працюючий механізм добору, який справді служитиме інтересам держави", - додав Кравченко.