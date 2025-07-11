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ДПС: З 1 серпня 2025 року повертаються повні штрафи за порушення правил застосування РРО

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З 1 серпня 2025 року повертаються повні штрафи за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО): 100% вартості товару за перше порушення та 150% — за кожне наступне.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної податкової служби (ДПС).

З 1 серпня 2025 року бізнес знову відповідатиме за порушення правил використання РРО/ПРРО у повному обсязі. Завершується перехідний період, протягом якого штрафи були зменшені для адаптації підприємців до нових вимог.

Нагадаємо, що у 2023 році, після відновлення повноважень контролюючих органів щодо застосування санкцій, держава тимчасово знизила штрафи до 25% та 50% вартості проданих товарів або послуг. З серпня ці пом’якшення більше не діятимуть.

Відповідно до законодавства, з 1 серпня штрафи за порушення становитимуть:

  • 100% вартості реалізованих товарів чи послуг — при першому порушенні;
  • 150% вартості — за кожне наступне.

Державна податкова служба закликає підприємців суворо дотримуватися вимог при здійсненні розрахункових операцій у торгівлі, громадському харчуванні та сфері послуг. Зокрема, слід:

  • використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;
  • здійснювати розрахунки на повну суму вартості товару чи послуги;
  • надавати покупцям фіскальні чеки — у паперовому або електронному вигляді.

Дотримання правил допоможе уникнути штрафів, сприятиме добросовісній конкуренції та захисту прав споживачів, наголошують в пресслужбі.

РРО, ДПС
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