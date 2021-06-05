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История «Прикарпатзападтранс» без эмоций

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
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История «Прикарпатзападтранс» без эмоций

Эмоциями в этой истории являются санкции со стороны СНБО. А эмоции — плохой помощник для профессионалов, даже если они по профессии комик и ветеринар.

Впрочем, начать можно и с эмоциональной истории: в конце 2014 года рядом с селом Смыга Ровенской области чуть было не сошлись в вооруженной разборке две патриотические группировки, вооруженные автоматическим оружием. Предметом противостояния патриотов был объект ЛПДС 5С — структурное подразделение ДП «Прикарпатзападтранс» (далее — ПЗТ). Вы, наверное, не удивитесь, когда узнаете, что ценой вопроса был не сам объект, а его содержимое — тысячи тонн дизельного топлива, которые находились в трубопроводе и резервуарах.

«Захватить, выкачать и продать» — эта нехитрая схема была весьма распространенной, начиная с весны 2014 года, и ей не брезговали даже патриотично (на тот момент) настроенные олигархи. Впрочем, в условиях полного паралича правоохранительных органов, эта схема работала и в меньших масштабах — на уровне отдельных складов, фермерских хозяйств, частных домов.

Однако, ПЗТ сумел сохранить как свою инфраструктуру — трубопроводы и хранилища — так и топливо своих клиентов.

Ограниченные возможности

ПЗТ — трубопроводная транспортная компания, которая владеет частью международного нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление». Функционал ПЗТ — принимать на транспортировку дизельное топливо, произведенное на нефтеперерабатывающих заводах в Российской Федерации и Республике Беларусь, транспортировать его по территории Украины и отдавать заказчикам либо в Украине, либо в Венгрии. И ВСЕ!

Принимать топливо в Европе (Венгрии) и транспортировать его в Украину технически невозможно. Также невозможно транспортировать топливо из одной точки Украины в другую по трассе трубопровода, ибо — еще раз обращаем внимание! — трубопровод, принадлежащий ПЗТ, является частью международного трубопровода, который изначально создавался как часть глобальной трубопроводной системы СССР. «Точки входа» в него расположены на территории РФ и РБ. И все.

До и после 2015-го

В 2014 году работа предприятия была парализована, причем не только налетами криминальных групп с патриотической символикой, но и судебными тяжбами, которые сопровождались арестами имущества. Плюс «частные» врезки в трубопровод по всей его длине, проходящей по Украине — при попустительстве (если не соучастии) правоохранительных органов.

В то время коллектив ПЗТ составлял 600 сотрудников, у которых начались задержки с выплатой заработной платы; в условиях простаивания трубопроводного комплекса начались увольнения.

В конце 2015 года «ПЗТ» была приобретена швейцарской компанией International Trading Partners AG у прежнего владельца — российского ЗАО «Транснефтепродукт».

Швейцарский собственник обеспечил охрану всего инфраструктурного комплекса предприятия, включая сохранность топлива, выплату задолженности по заработной плате, поддержание оборудования в технически исправном состоянии. И с июня 2016 года ПЗТ возобновил транспортировку дизельного топлива для своих клиентов.

Далее — обычная история: росли объемы транспортировки и, соответственно — налоговые поступления в бюджеты всех уровней в объеме десятков миллионов гривен. Создавались новые рабочие места с достойной оплатой в различных регионах — по всей трассе трубопровода, что создавало мультипликационный эффект: сотни новых рабочих мест создавались на смежных предприятиях и/или в смежных отраслях.

В марте 2019 у предприятия появился совладелец и стратегический партнер из Беларуси, приход которого позволил диверсифицировать источники отгрузки дизельного топлива в трубопровод. После более чем 25-летнего перерыва дизель производства Мозырского НПЗ стал также поступать в Украину по трубе с наименьшими транспортными затратами.

Эффект инвестиций

ПЗТ при новом собственнике провел масштабную модернизацию и расширение всей инфраструктуры, была запущена новейшая система контроля количества и качества нефтепродуктов.

Как следствие конкуренции, цены на дизельное топливо, импортируемое Украиной, стали падать — очевидно, что поставка нефтепродуктов по трубопроводу в разы дешевле транспортировки морем или по железной дороге. Премия к ценовым котировкам на дизель (одна из составляющих цены для покупателя) снизилась с $60-80 за тонну в период простоя ПЗТ до $20. Т.е., возобновление работы трубопровода с неизбежностью привело к снижению цены для потребителей по всей Украине.

В конце 2016 г. возобновилась транспортировка нефтепродуктов через территорию Украины в Европу: более миллиона тонн дизеля было прокачано в Венгрию для европейских потребителей.

Не весь транзит одинаково полезен?

Мантра про уникальный транзитный потенциал Украины существовала все годы независимости, пожалуй, до 2014 года. И хотя согласно государственной пропаганде уже 7 лет идет война с Россией, тот же «Нафтогаз Украины» почему-то яростно сражается за продолжение транзита российского газа через украинскую ГТС, и в целом — успешно. Хотя договор приходится заключать напрямую с российским «Газпромом». А учредителем «Газпрома», как прямо написано в его уставе, является Правительство Российской Федерации.

За газовыми баталиями как-то редко упоминается тот факт, что государственная «Укртранснафта» также заключает прямые договоры на транзит нефти с российскими компаниями.

Вопрос — почему власть во главе с Зеленским рассматривает точно такую же деятельность «Прикарпатзападтранса», всегда работавшего в украинском правовом поле и исключившего саму возможность контрабанды, как наносящую ущерб национальной безопасности?

Кто пострадал от деятельности ПЗТ?

Вопрос, вынесенный в подзаголовок, эквивалентен многовековому cui prodest? И ответ на него указывает на главных бенефициаров введения санкций против ПЗТ, заблокировавших работу предприятия.

Главными пострадавшими от работы «Прикарпатзападтранса» — обеспечивавшего поставки в Украину и транзит российского и белорусского топлива — были владельцы мощностей по морской и железнодорожной перевалке нефтепродуктов и аффилированные с ними трейдеры, которые несли потери из-за существенно более низких цен транспортировки по трубопроводу (см. выше)

Украинское нефтяное лобби начало издалека, сначала добившись в августе 2020 года от Кабмина ввода пошлины на дизельное топливо, произведенное в РФ и — внимание! — поставляемое трубопроводным транспортом. Т.е., никто не боролся с импортом топлива из России, борьба шла за перераспределение его потоков. И пошлины касались только одного украинского предприятия — ПЗТ.

Однако, несмотря на несомненные осложнения в работе ПЗТ, предприятие выжило за счет европейского транзита. Тогда профессиональные комики и ветеринары — во исполнение желаний нефтяного лобби — решили попросту отобрать у предприятия трубопровод, без которого оно действительно абсолютно неработоспособно.

Без суда, ссылки на закон и без доказательств — решением СНБО, которое действует исключительно в рамках ЗЕ-волюционной целесообразности«.

Закономерный итог

На сегодняшний день вся деятельность ПЗТ заблокирована, имущество и оборудование арестовано. Его теперь ©охраняет государственная «Уктранснафта» и, разумеется, за бюджетные средства. Уплата всех видов налогов и сборов сократилась в 23 раза — с 358,3 млн. грн в 2016-18 до 15 млн. грн в 2021 году. И, очевидно, уже скоро упадет до нуля. Про отсутствие заработной платы для сотен сотрудников можно и не упоминать.

Криминальные группы ожидают в ближайшем времени возможности сделать новые «врезки» в трубу. Мы сами увидели, как цены на топливо растут, а ручное управление со стороны Кабмина не помогает.

А весь технологический комплекс ПЗТ превращается в груду металлолома, потому как ничего иного, кроме транспортирования российского либо белорусского топлива в Украину, либо через Украину в Венгрию, делать это предприятие не может. Можно, конечно, принять решение СНБО и приказать трубопроводу работать по реверсу, вот только это не поможет.

Несомненно, что выгоду от этого получает исключительно нефтяное лобби, но никак не Украина.

Дмитрий Джангиров, Прикарпатзападтранс, Прикарпатзахидтранс
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Мнения

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