Заказчики рейдерского захвата трубопровода «Прикарпатзахидтранс» нанесли ущерб интересам государства, – эксперт

Конфискация трубопровода «Прикарпатзахидтранс» у швейцарской компании INTERNATIONAL TRADING PARTNERS AG — это пример государственного рейдерства. Причем именно интересы украинского государства пострадали больше всего в результате рейдерской атаки на трубопровод. Об этом пишет политический блогер Семен Правденко.

«Или недавняя история, когда „зеленые“, используя админресурс, „отжали“ у компании из Швейцарии трубопровод „Прикарпатзахідтранс“. Тогда тоже защищали интересы государства? Странно, почему же государство теперь ощущает резкое падение налоговых поступлений?!» — возмущается блогер.

Правденко приводит данные, что в результате остановки трубопровода сумма налогов и сборов снизилась в 23 раза, а 600 работников компании «Прикарпатзахидтранс» остались без средств к существованию.

«Ведь уплата всех видов налогов и сборов обрушилась в 23 раза. Если за период 201–-2018 гг. сумма налогов и сборов составила 358,3 миллиона, то в 2021 году уже только 15 миллионов гривен. А 600 работников, обслуживавших трубопровод, которые вместе с семьями проживают далеко не в самых богатых областях Украины, фактически остались без средств к существованию», — аргументирует блогер.

По словам Правденко, заказчики рейдерского захвата украинской части трубопровода «Самара — Западное направление» нанесли ущерб стратегическим интересам государства.

«Между тем, управление трубопроводом приняла на себя государственная компания «Укртранснафта». Что в итоге? Как видим, заказчики рейдерского захвата трубопровода «Прикарпатзахідтранс» нанесли вред стратегическим интересам Украины. Получается, именно Украина больше всего пострадала в результате рейдерского захвата трубопровода, который перекачивал дизельное топливо из России в ЕС. Говоря простым языком, умножили интересы государства «на ноль», — делает вывод блогер Семен Правденко.