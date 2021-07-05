Регулятор выдал «Укртранснафте» лицензию на эксплуатацию украинской части нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление»

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала АО «Укртранснафта» лицензию на транспортировку нефтепродуктов на территории Житомирской, Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областей, где проходит украинская часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» (СЗН).
Одновременно НКРЭКУ на своем заседании в понедельник аннулировала соответствующую лицензию для ООО «Прикарпатзахидтранс», которое ранее осуществляло деятельность по эксплуатации украинской ветки СЗН.
Как сообщалось, АО «Укртранснафта» подписала с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) договор на управление украинской части нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» (СЗН) сроком на пять лет.
Согласно условиям договора «Укртранснафта» получила права и обязанности на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке, хранению, перевалке на автомобильный и железнодорожный транспорт нефтепродуктов.
Компания также обязуется в течение пяти лет обеспечивать не менее 1,1 млн грн ежемесячного дохода государству от управления нефтепродуктопроводом.
«Укртранснафта» в конце февраля 2021 года начала прием на временное ответственное хранение арестованного имущества ООО «Прикарпатзахидтранс», в том числе объектов линейной части СЗН.
Затем «Укртранснафта» была отобрана победителем конкурса на управляющего активами украинского участка нефтепродуктопровода.
Для управления нефтепродуктопроводом «Укртранснафта» создала в своей организационной структуре отдельный департамент в составе работников компании и прошлого эксплуатанта участка — ООО «Прикарпатзахидтранс».
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 11 июня предоставил «Укртранснафте» разрешение на концентрацию в виде получения в управление целостного имущественного комплекса ООО «Прикарпатзахидтранс».
Участок нефтепродуктопровода СЗН протяженностью около 1,1 тыс. км предназначен для прокачки дизельного топлива из РФ и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали — 3,5 млн тонн в год.
«Укртранснафта», 100% акций которой находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины», является оператором нефтетранспортной системы страны.
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