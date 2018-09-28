Украинцы готовы строить Европу в Украине

Большинство украинцев считает, что Украине следует продолжать начатые в рамках евроинтеграции реформы, даже если Европейский Союз не предоставит стране перспективу членства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии.
Согласно обнародованным в пятницу в Киеве результатам опроса, 60% респондентов видят необходимость в продолжении в Украине реализации реформ европейской направленности вне зависимости от того, есть у Украины перспективы членства в ЕС, или их нет.
Из них 39% считают, что такие реформы необходимы прежде всего самой Украине, 21% — что у Украины нет другого выбора, кроме как двигаться в направлении европейской интеграции.
В то же время 17% респондентов склонны думать, что на самом деле европейские реформы Украине не нужны, а 7% опрошенных считают целесообразным развернуться в направлении интеграции в Евразийский экономический союз с РФ. 15% респондентов не определились со своей позицией по этому вопросу.
В региональном разрезе мнение о необходимости продолжения реформ безотносительно к получению членства в ЕС больше разделяют жители западной Украины — 78% и центра — 67%, в то время как на востоке так считает 48% украинцев, а на юге — 38%.
Кроме того, согласно данным опроса, для ускорения реформ в Украине народ должен прежде всего оказывать давление на украинскую власть (28%). Также опрошенные считают, что ускорению реформ будет содействовать прекращение предоставления денежных средств, которые расхищаются высокопоставленными чиновниками (17%), более открытое противостояние ЕС России −16%.
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