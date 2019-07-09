Почти 70% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС

Почти 70% граждан Украины поддерживают вступление в Европейский Союз, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.
«Сегодня 69% украинцев готовы и поддерживают вступление в ЕС, 13% против этого и 18% не смогли определиться со своей позицией по этому вопросу», — сообщил директор Центра стратегического развития территорий Андрей Орлов в ходе презентации исследования в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.
В ходе исследования, которое проводил с 14 по 30 мая Центр стратегического развития территорий по заказу Государственного комитета по телевидению и радиовещанию, было опрошено 2116 респондентов из 24 областей Украины, погрешность выборки не превышает 2,18 %
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