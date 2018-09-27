Как под видом дров вывозят украинский лес

Украинские «дрова» продаются деревообрабатывающим фирмам в Румынии и Венгрии, которые никак не связаны с энергетикой. Наибольшие объемы дров вывозят хозяйства Гослесагентства, которое возглавляет соратник генпрокурора Юрия Луценко. В то же время, закон о запрете экспорта дров ветировал президент Петр Порошенко.

В Украине действует десятилетний мораторий на экспорт необработанной древесины. Запрет ввели, чтобы поднять отечественную деревообрабатывающую отрасль. Сейчас трудно оценить эффект от таких протекционистских мер, но можно с точностью сказать, что контрабанда леса из Украины выросла.

Самой распространенной схемой вывоза необработанного леса из Украины является экспорт дров в виде кругляка длиной в два метра. Фактически, каждый день из страны вывозят тысячи тонн промышленной древесины под видом обычной — топливной.

Украинская деловая древесина под видом дров продается европейским переработчикам древесины, которые производят из нее мебель, полы, щиты и другую продукцию. Европейцам это выгодно — сохраняешь свой лес, покупаешь дешевый украинский, перерабатываешь и получаешь добавленную стоимость, рабочие места и налоги.

По данным Государственной фискальной службы, в 2014 году экспорт дров из Украины вырос по сравнению с 2013 годом на 15,5%, до 1,75 млн тонн.

В 2015 году динамика вывоза украинских дров выросла еще на 16%, до 2 млн тонн. В 2016 и 2017 годах темпы вывоза топливной древесины из страны сохранялись на уровне 2 млн тонн.

В то же время, в этом году темпы роста экспорта активизировались — за восемь месяцев из страны уже вывезли 1,5 млн тонн дров.

Кто же потребляет украинские дрова? Это видно из таможенных данных экспорта украинских дров за шесть месяцев 2018 года.

Анализ географии показал, что почти все украинские дрова экспортируются в Европу. Также были небольшие партии в Китай и на Ближний Восток.

Абсолютным лидером по потреблению топливной древесины из Украины была Румыния, которая импортировала 232 тыс. тонн «дров». Можно подумать, что вся энергетика этой страны держится на наших дровах.

Еще одна соседка — Венгрия — закупила 50 тыс. тонн украинских дров. Турция, которая активно потребляет сырье из Украины, завезла 27,5 тыс. тонн дров.

Словакия импортировала 23 тыс. тонн украинской топливной древесины, а в самую богатую страну ЕС — Германию — из Украины было вывезено 22 тыс. тонн дров. Польша импортировала 18,6 тыс. тонн, Австрия — 14,2 тыс. тонн дров.

При этом есть большие сомнения в том, что миллионы тонн дров, которые идут на экспорт из Украины, используются по назначению. Так, если в таможенной статистике взглянуть раздел «ОПИСАНИЕ ТОВАРА», то увидим подобную характеристику груза: «Дрова топливные (дуб, граб), диаметр 60-140 мм, длина 2000 мм. Непросто представить дубовый кругляк длиной в 2 метра обычными дровами. И подобную характеристику имеют почти все поставки. Отличаются только диаметр и порода древесины, которую «превратили в дрова».

Фактически, под видом дров из Украины вывозят промышленную древесину.

После введения в 2015 году десятилетнего запрета на экспорт из Украины необработанной древесины, поставщики значительную часть экспортных поставок начали отправлять ее под видом топливной.

Активное участие в этом принимают государственные лесозаготовительные предприятия. Это можно назвать контрабандой на государственном уровне.

Кто занимается экспортом дров

Анализ таможенной статистики показал, что крупнейшими экспортерами дров из Украины являются государственные лесные предприятия. Так, ГП вывезли из страны 250 тыс. тонн дров на 269 млн грн (фактурная стоимость). Это половина объемов экспортируемых дров в январе-июне 2018 года.

Частные фирмы экспортировали около 70 тыс. тонн топливной древесины, а коммунальные предприятия — 50 тыс. тонн.

При этом, самым активным экспортером дров среди коммунальных предприятий было «Житомироблагролес», которое подчиняется Житомирскому областному совету. Оно экспортировало 44,5 тыс тонн топливной древесины.

Наименьшие объемы экспортировали физические лица-предприниматели, которые совокупно отправили на экспорт 35 тыс. тонн дров.

Лидером по объемам оформления дров на экспорт является Черновицкая таможня, которая в первой половине 2018 роки провела половину экспортных поставок. По данным СМИ, влияние на эту таможню имеет политическая партия «Народный фронт».

Закарпатская таможня, на которую влияют местные политические элиты, оказалась на втором месте, а Львовская, где активный интерес проявляют местные криминальные авторитеты и СБУ, — на третьем.

Далее идет Одесская таможня. Через нее оформляются поставки украинских дров в Италию, Турцию, Израиль и Китай.

Активно на экспорт работает Волынская таможня, которую возглавлял Виктор Кривицкий — нынешний и.о. заместителя председателя ГФС, который отвечает за всю таможню.

Кого «греют» наши дрова

Зарабатывают же на украинской древесине десятки европейских компаний. Среди покупателей украинских дров есть несколько заготовителей топливной древесины. Например, польская фирма Frafka или производитель топливных паллет итальянская Ronchiato. Но такие — в меньшинстве. Их объемы намного меньше лидеров.

Крупнейшим покупателем украинской деловой древесины, которая вывозится под видом дров, является румынская компания Egger. Она за полгода приобрела 112 тыс. тонн наших дров. Достаточно взглянуть на несколько страниц ее сайта, чтобы понять, что это не котельная, а деревообрабатывающая компания, которая производит мебель и деревянные покрытия.

Или компания из Венгрии Swisskrono, которая закупает десятки тысяч тонн украинских дров (17 тыс. тонн за 6 мес. 2018), которая на своем сайте пишет, что занимается производством экологически чистых изделий из древесины. Очевидно — в том числе и из украинской.

Есть в списке и производитель модной мебели румынская компания KRONOSPAN. Она приобрела не менее 28 тыс. тонн наших дров. Кстати, продукцию этой компании можно с легкостью приобрести в Украине.

Получается, что вырубили лес, незаконно вывезли, переделали на румынской фабрике в мебель или паркет, продали снова в Украине и оставили себе добавленную стоимость.

Другой скупщик наших дров — австрийская Pisec Gesellschaft, которая является трейдером необработанной древесины и производителем пиломатериалов. Компания даже имеет украинскую версию сайта.

Еще один активный покупатель нашей древесины — румынская фирма Prolisok. Она приобрела не менее 50 тыс. тонн дров в первой половине этого года. Эту фирму СМИ подозревали в массовой скупке древесины у черных лесорубов и ФОПов, которые компания сама же и создавала. Продавать свою древесину этой фирме не гнушаются и государственные предприятия.

Кто контролирует контрабанду леса

Более половины дров из Украины экспортируется государственными лесным предприятиями, которые подчиняются Агентству лесных ресурсов Украины. Это ведомство возглавляет Владимир Бондарь, который, как неоднократно писали СМИ, находится в близких дружеских отношениях с генеральным прокурором Юрием Луценко.

О причастности ГПУ к контрабанде леса говорили и в лагере премьера Владимира Гройсмана. Так, соратник премьера Владимира Гройсмана и бывший исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, намекал, что крышеванием контрабанды леса в Украине занимается Генеральная прокуратура.

К слову, генпрокурор Юрий Луценко и председатель правительства Гройсман — конфликтуют между собой. Конфликт связан с тем, что летом председатель правительства совместно с министром МВД Арсеном Аваковым отправили на таможню отряды полиции якобы для борьбы с контрабандными потоками.

Такая инициатива не понравилась окружению президента Порошенко, которое влияет на работу таможни через СБУ. В результате появилось уголовное производство в отношении экспорта орехов, где фигурирует Мирослав Продан, которого прокуратура подозревает в незаконном обогащении.

Но если о контрабанде леса под видом дров знают все, то почему же ее не остановят? Это почти удалось, но помешал президент Украины Петр Порошенко.

Летом Верховная рада проголосовала за закон об уголовной ответственности за контрабанду леса и запрет экспорта дров из Украины. Однако президент Петр Порошенко наложил вето на этот закон, предложив свои предложения. А именно: исключить норму о запрете на восемь лет экспорта дров из Украины.

По словам главы государства, такой запрет нарушает обязательства Украины как члена Всемирной торговой организации (ВТО). Удивляют двойные стандарты Порошенко, ведь существующий запрет на экспорт необработанного леса также нарушает правила свободной торговли. Европейцы неоднократно настаивали на отмене моратория.

В начале сентября Верховная Рада приняла данный закон с поправками президента. Фактически, руководство государства продемонстрировало заинтересованность в продолжении контрабанды украинского леса под видом дров.

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