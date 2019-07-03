Избиратели почти всех лидирующих партий поддерживают присоединение Украины к ЕС

Сторонники партий «Голос», «Европейская солидарность», «Слуги народа» и «Батькивщины» едины в видении евроинтеграционной перспективы Украины, свидетельствует опрос, проведенный фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так, согласно результатам социсследования, обнародованным в среду в Киеве, 86,1% избирателей партии «Голос» поддержали вариант вступления Украины в Европейский Союз в будущем.

Такой же вариант поддерживают и 85,1% сторонников «Евросолидарности», 61,6% — «Слуги народа», 59,4% — «Батькивщины».

Всего за европейскую интеграцию выступают 60,7% опрошенных граждан по всей Украине.

Вместе с тем, среди электората партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» только 12,2% избирателей видят Украину в ЕС, в то время как 38,7% симпатиков этой партии считают, что будущее Украины — в Евразийском экономическом союзе с Россией, Беларусью и Казахстаном. Такой вариант поддерживают и 7,3% электората «Батькивщины», 4,9% — «Слуги народа», 2% — «Евросолидарности». Среди избирателей «Голоса» такой союз не поддерживает никто.

По Украине будущее страны в союзе с Россией видят 7,9% опрошенных.

Также 43,6% избирателей ОПЗЖ полагают, что Украина не должна присоединяться к Евросоюзу, ни к Евразийскому союзу. Такой же вариант поддерживают 25,3% электората «Слуги народа», 23,6% — «Батькивщины», 10,1% — «Евросолидарности», 8,9% — «Голоса» .

Всего 23,1% жителей Украины не поддерживают присоединение страны к какому-либо союзу.

Затруднились ответить на этот вопрос 8,4% респондентов по всей Украине.