Митрополит Епифаний назвал количество парафий новой церкви

Православная церковь Украины насчитывает 7 тысяч парафий. Об этом в эфире телеканала «1+1» сказал митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

«Сейчас объединенная Православная церковь Украины насчитывает приблизительно 7 тысяч парафий. Но я бы не хотел прогнозировать определенное количество, ставить определенные задачи, чтобы количественно увеличивать эту церковь. Мы должны работать над тем, чтобы этот процесс был мирным, чтобы переходы, которые будут в будущем, происходили только мирным путем, чтобы не было противостояний», — сказал он.

Епифаний также сообщил механизм перехода парафий: община должна провести собрание и определиться путем голосования. После этого верующие должны обратиться к местному архиерею или к местной власти, которые расскажут о дальнейших действиях для перехода в ПЦУ.