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Попавший в реанимацию Джонсон получает кислородную поддержку

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Попавший в реанимацию Джонсон получает кислородную поддержку

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом, не изменилось после того, как его положили в реанимацию, передает Reuters со ссылкой на два близких к премьеру источника.

Пока политика не подключали к ИВЛ, однако он получал после госпитализации кислородную поддержку, сообщил глава канцелярии кабинета министров Майкл Гоув.

Напомним, 27 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом, он сдал анализы после проявления первых симптомов заболевания и самоизолировался в своем доме.

6 апреля политик был госпитализирован в больницу Святого Фомы в Лондоне для проведения обследования из-за того, что в течение 10 дней у него сохранялись симптомы заболевания. Вечером того же дня его перевели в отделение интенсивной терапии после резкого ухудшения состояния.

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Пресс-служба британского правительства утверждала, что Джонсон продолжает выполнять свою работу несмотря на госпитализацию, но заседание правительства 6 апреля прошло уже под председательством главы МИД Доминика Рааба. Тогда министр иностранных дел говорил, что Джонсон остается во главе правительства и его держат в курсе всего происходящего.

Борис Джонсон
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