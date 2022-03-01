Борис Джонсон сомневается в возможности диалога с российским руководством

Глава британского правительства Борис Джонсон усомнился в том, что в текущей ситуации возможен диалог между Западом и представителями российского руководства. Об этом он заявил во вторник, выступая на пресс-конференции в ходе визита в Варшаву.

«Украинцам необходимо будет самим определить будущее своей страны, этот вопрос не должен решаться помимо них. Если есть какой-то путь, которые видят они сами, то Соединенное Королевство, конечно, будет его поддерживать, но пока очень сложно увидеть в президенте Путине правомерного собеседника, — сказал Джонсон. — Я за переговоры и поиск решений... Сейчас это невозможно, такова реальность».

По словам Джонсона, Европа должна будет отказаться от нефти и газа из России, хотя такие меры будут болезненными.

«Мы должны признать, что этот кризис будет иметь цену для нас и для нашего электората. Санкции имеют последствия как для нас, так и для России, и ни один шаг не свободен от рисков, — сказал Джонсон. — Впереди трудности, и они могут оказаться существенными, но Европе пришло время сделать то, что было давно пора сделать — наконец-то отказаться от зависимости от российских нефти и газа, а в долгосрочной перспективе — и от ископаемого топлива в целом».

Глава британского правительства подтвердил, что Запад собирается принять больше санкций, в том числе против Сбербанка, отключать новые финансовые институты в РФ от SWIFT, а также «замораживать их активы», но при этом подчеркнул, что ни Великобритания, ни другие страны Запада «не испытывают вражды» в отношении российского народа.

«Чтобы гарантировать провал авантюры Путина в Украине, мы должны осознать этот ключевой момент. Это не война российского народа, это война Путина, что совершенно очевидно следует из того, что он говорил и писал в течение последнего года», — заявил Джонсон.

Отвечая на вопрос директора украинского Центра противодействия коррупции Дарьи Калинюк, которая была вынуждена стать беженкой, Джонсон признал, что страны НАТО не могут ввести бесполетную зону над Украиной, так как это приведет к прямому столкновению их сил с самолетами РФ в воздухе и «последствия таких событий будет крайне сложно контролировать». По его словам, Великобритания не может помочь ситуации в Украине военными средствами, однако Запад продолжит помогать «затягивая экономическую удавку на шее путинского режима».