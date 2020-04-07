Деньги есть, но не для всех: Как в мире поддерживают бизнес во время кризиса

Серьезных мер поддержки украинского бизнеса пока не будет. Намерения как-то поддержать предпринимателей упорно не выходят за стадию разговоров. Лишь в понедельник на встрече с банкирами, президент и представители Кабмина пообещали льготные кредиты предпринимателям. Впрочем, когда они будут и где брать на это деньги власти не говорят, как и не собираются напрямую компенсировать убытки бизнеса.

А как обстоят дела в других странах?

Япония

Здесь коронавирус не распространяется так стремительно, как во многих европейских странах или США. Тем не менее, Токио объявил о мощной программе поддержки экономики в связи с последствиями эпидемии. Поначалу речь шла примерно о 300 млрд долларов, но в итоге правительство решило выделить 108 триллионов иен, то есть почти 990 млрд долларов.

То есть примерно вдвое больше, чем во время финансового кризиса 2008 года и, в целом, это самый большой в истории страны номинальный пакет экономической помощи. Если говорить о помощи бизнесу, в первую очередь, малому и среднему, то деньги пойдут на выдачу беспроцентных кредитов. Предусмотрена и прямая финансовая поддержка наиболее пострадавших отраслей, вроде туристической или авиационной.

Германия

Немцы переживают самый тяжелый период своей истории после окончания Второй мировой войны — так заявила федеральный канцлер Ангела Меркель. Так что ее страна выделила на преодоление экономических последствий эпидемии коронавируса 1,4 трлн евро, из которых 400 млрд — это госгарантии по беспроцентным кредитам для бизнеса, а еще 156 млрд — прямая помощь малому и среднему бизнесу.

Причем немцу достаточно отправить лишь одну заявку, и уже на следующий день деньги поступают на счет. Еще 50 миллиардов евро будет предоставлено на поддержку самозанятых граждан, а также микропредприятий. Отдельный законопроект касается финансовой помощи больницам.

Кроме того, 100 миллиардов евро государство выделит как резерв само себе — на случай, если для спасения предприятий и рабочих мест придется выкупать долю в фирмах, оказавшихся на грани банкротства. Наконец, еще 100 миллиардов евро будут предоставлены немецкому государственному банку развития KfW для его специальных программ.

Франция

Здесь объем финансовой помощи составляет 345 млрд евро — гораздо скромнее, чем в более богатых Германии и Японии. Значительная часть этих денег пойдет на государственные гарантии, которые позволят компаниям взять кредит с низкими процентными ставками, даже при наличии высоких рисков банкротства.

Малому и среднему бизнесу разрешено временно не платить за аренду и коммунальные услуги. Создан отдельный фонд прямой денежной помощи предпринимателям по их запросу, а кроме того, компании могут сократить рабочее время сотрудников без увольнений и урезания зарплаты, что раньше стало бы нарушением строго французского трудового законодательства (почти социалистического).

Великобритания

Немногим больше выделяет своему бизнесу и гражданам, пострадавшим от кризиса, английское правительство. Пока премьер Борис Джонсон сам не угодил с коронавирусом вначале на карантин, а затем и в больницу, он успел распределить более 350 млрд фунтов стерлингов.

Эти деньги, в частности пойдут на гарантии по кредитам для малого бизнеса, прямые денежные гранты малым предприятиям, субсидии по больничным листам для сотрудников пострадавших предприятий, которые раньше оплачивал работодатель и, наконец, покрытие недостачи в бюджете, которая возникнет в связи с частичной отменой налогов для бизнеса.

Центральная Европа

Примерно равные суммы — по 40 млрд евро в своих национальных валютах, выделили на борьбу с последствиями коронавируса Польша и Чехия. Во время начавшегося кризиса и польский злотый, и чешская крона подешевели, примерно на 10%. Эти деньги в обеих пойдут странах на беспроцентные кредиты и возмещение выпадающих налогов.

В Чехии частные предприниматели также в течение шести месяцев могут не платить все социальные сборы. Если у владельца бизнеса ребенок до 13 лет перестал ходить в школу или садик из-за коронавируса и с ним надо сидеть дома, то он будет получать сумму примерно эквивалентную примерно 600 долларам в месяц. Обычный работник может рассчитывать на 60% от своей зарплаты. Кроме того, малые предприниматели получат еще по 25 тысяч крон (почти 1000 долларов) в качестве единовременной помощи — просто по заявлению. Правда, не на следующий день, как в Германии, а в течении примерно месяца.

Отдельные суммы будут направлены также на поддержку национального крупного бизнеса и экспортеров.

США

Больше всех в мире на помощь пострадавшим от COVID-19 тратят американцы. Они даже выделили отдельной строкой в пакете антикризисных мер 47 млрд долларов собственно на борьбу с коронавирусом. А в целом американское государство планирует потратить на преодоление последствий эпидемии более 2,2 трлн долларов.

Из них четверть — это прямая помощь гражданам, еще 367 млрд пойдут на разработку программы поддержки малого бизнеса и собственно саму эту программу. На финансирование пострадавших отраслей экономики, поддержку городов и штатов будет направлено еще 500 млрд, и, наконец, расширенное страхование безработицы обойдется США в 250 млрд.

Таким образом, если Украина потратит на преодоление последствий эпидемии сумму в лучшем случае в районе нескольких процентов своего ВВП, то другие экономики тратят заметно больше. Та же Япония — около 20% ВВП, а, скажем, Чехия — 18%.