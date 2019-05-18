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Борис Джонсон имеет наибольшие шансы стать следующим премьером Великобритании

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Борис Джонсон имеет наибольшие шансы стать следующим премьером Великобритании

Бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон является главным претендентом на пост британского премьер-министра после отставки нынешней главы правительства Терезы Мэй. Об этом в субботу сообщила газета The Times, которая опубликовала результаты опроса среди членов правящей в Великобритании Консервативной партии, подготовленного социологической службой YouGov.

Так, экс-главу МИД поддерживают 39% участников исследования. На втором месте по популярности с большим отставанием от Джонсона находится бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. В их очном противостоянии, согласно опросу, симпатии консерваторов также будут на стороне Джонсона в соотношении 59% к 41%.

Третье место поделили между собой министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув и глава МВД Саджид Джавид, заручившись поддержкой 9% респондентов. С небольшим отставанием в 8% за ними следует действующий глава британского МИД Джереми Хант.

Экс-глава британского МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон заявил в четверг, что намерен принять участие в борьбе за пост лидера британской Консервативной партии, а следовательно, и премьер-министра страны, когда эти посты покинет Тереза Мэй.

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Действующий британский премьер ранее заявила, что уйдет в отставку, как только парламент примет проект соглашения об условиях Brexit, однако не указала, каким будет ее дальнейший план, если сделка не пройдет через парламент. Однако Грэм Брейди, глава комитета 1922 Консервативной партии, объединяющего рядовых парламентариев-тори в четверг указал в своем письменном заявлении, что даты ухода главы британского правительства в отставку и избрания нового лидера Консервативной партии будут определены в начале июня после парламентского голосования по проекту соглашения об условиях Brexit.

Великобритания, Борис Джонсон
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Комментарии (1)
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Гость
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 12 минут назад

UA . ЯКЩО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БАНДФОРМУВАННЯ ПУТОТРАМПА ЗА ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРОГОЛОСУВАЛО СІМДЕСЯТ ТРИ ПРОЦЕНТИ ВИБОРЦІВ ТО МОЖНА СМІЛИВО РОБИТИ ПРОГНОЗ ЇХ ПЕРЕПИСУ УКРАЇНЦІВ НЕ МЕНШЕ ДВОХ МІЛЬЯРДІВ ШТУК.........БОГ ДІТИ ВНУКИ КОРІННИХ НАРОДІВ.........

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Суббота, 18 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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