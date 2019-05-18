Борис Джонсон имеет наибольшие шансы стать следующим премьером Великобритании

Бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон является главным претендентом на пост британского премьер-министра после отставки нынешней главы правительства Терезы Мэй. Об этом в субботу сообщила газета The Times, которая опубликовала результаты опроса среди членов правящей в Великобритании Консервативной партии, подготовленного социологической службой YouGov.
Так, экс-главу МИД поддерживают 39% участников исследования. На втором месте по популярности с большим отставанием от Джонсона находится бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. В их очном противостоянии, согласно опросу, симпатии консерваторов также будут на стороне Джонсона в соотношении 59% к 41%.
Третье место поделили между собой министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув и глава МВД Саджид Джавид, заручившись поддержкой 9% респондентов. С небольшим отставанием в 8% за ними следует действующий глава британского МИД Джереми Хант.
Экс-глава британского МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон заявил в четверг, что намерен принять участие в борьбе за пост лидера британской Консервативной партии, а следовательно, и премьер-министра страны, когда эти посты покинет Тереза Мэй.
Действующий британский премьер ранее заявила, что уйдет в отставку, как только парламент примет проект соглашения об условиях Brexit, однако не указала, каким будет ее дальнейший план, если сделка не пройдет через парламент. Однако Грэм Брейди, глава комитета 1922 Консервативной партии, объединяющего рядовых парламентариев-тори в четверг указал в своем письменном заявлении, что даты ухода главы британского правительства в отставку и избрания нового лидера Консервативной партии будут определены в начале июня после парламентского голосования по проекту соглашения об условиях Brexit.
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