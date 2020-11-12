Глава Нацбанка рассказал, от чего зависит дата визита миссии МВФ

Даты пребывания миссии МВФ в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят Международный валютный фонд, однако вполне вероятно, что визит состоится до конца нынешнего года.

Об этом председатель Национального банка Кирилл Шевченко, который находится с визитом в Вашингтоне, сказал в интервью «Голосу Америки».

«Для того, чтобы появились даты, нужно достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист — у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года », - сказал глава НБУ.

По его словам, сейчас с МВФ обсуждают три блока вопросов. В частности, первый касается решения Конституционного Суда и антикоррупционной деятельности в Украине, второй — проекта госбюджета на 2021 год, а третий — работы самого Нацбанка.

«Наибольшее беспокойство в свое время вызвало решение Конституционного Суда ... Четкие месседжи, которые дал президент, показали, что у Украины нет другого пути, и Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы в дальнейшем поддерживать антикоррупционную инфраструктуру», — отметил Шевченко.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с Конституционным Судом не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом.

27 октября КС отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения Закона «О предотвращении коррупции». В частности, КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторинга образа жизни субъектов декларирования, установление своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Владимир Зеленский в связи с решением КС созвал 29 октября заседание СНБО для определения мер неотложной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании было принято решение возобновить публичный доступ в Единый государственный реестр деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

Кроме того, Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект «О возобновлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№ 4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КС.

Также в законопроекте предлагается признать, что решение КС от 27 октября является ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

Вечером 2 ноября группа народных депутатов нескольких фракций во главе с Председателем ВР Дмитрием Разумковым зарегистрировала законопроект № 4304 «О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины» О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины«. Документ предусматривает внесение изменений в Закон «О предотвращении коррупции», которыми предлагается восстановить права НАПК.