«Эпицентр» похвастался, что не будет выполнять «карантин выходного дня»

Сеть торговых центров «Эпицентр» объявила, что не будет закрываться в выходные, несмотря на постановление Кабинета министров.
Об этом сообщается на Facebook-странице сети.
Согласно решению правительства, на выходных будет разрешена работа магазинов, где более 60% ассортимента составляют продукты питания.
«Эпицентр» пишет, что ассортимент товаров, который они продают, содержит как пищевые продукты, так и медикаменты.
«Продукты у нас есть, товары медицинского предназначения, лекарства — есть, корм для животных — есть. Завозим горючее», — сообщили в посте.
Напомним, что во время общенационального карантина весной «Эпицентр» не закрывал свои торговые центры на карантин.
Свое решение в компании аргументировали необходимостью продолжать выполнять свою «социальную миссию».
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