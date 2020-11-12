«Эпицентр» похвастался, что не будет выполнять «карантин выходного дня»

Сеть торговых центров «Эпицентр» объявила, что не будет закрываться в выходные, несмотря на постановление Кабинета министров.

Об этом сообщается на Facebook-странице сети.

Согласно решению правительства, на выходных будет разрешена работа магазинов, где более 60% ассортимента составляют продукты питания.

«Эпицентр» пишет, что ассортимент товаров, который они продают, содержит как пищевые продукты, так и медикаменты.

«Продукты у нас есть, товары медицинского предназначения, лекарства — есть, корм для животных — есть. Завозим горючее», — сообщили в посте.

Напомним, что во время общенационального карантина весной «Эпицентр» не закрывал свои торговые центры на карантин.

Свое решение в компании аргументировали необходимостью продолжать выполнять свою «социальную миссию».