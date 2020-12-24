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Скандал вокруг GlobalMoney: эксперты рынка подтверждают наличие «черных» схем

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Скандал вокруг GlobalMoney: эксперты рынка подтверждают наличие «черных» схем

Вторую неделю набирает обороты скандал вокруг сети магазинов «АЛЛО» и платежного сервиса GlobalMoney: компании подозреваются в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов посредством использования электронных кошельков, чем наносят госбюджету финансовый ущерб.

Причем подобные подозрения в отношении GlobalMoney звучат не впервые, сообщает РБК-Украина.

По данным правоохранителей, только за четыре месяца такой деятельности компания «АЛЛО» провела через GlobalMoney более 800 млн грн.

Во вторник, 22 декабря, журналист-расследователь Евгений Плинский обнародовал в Facebook чек из «АЛЛО», который также подтверждает использование компанией электронного кошелька без верификации пользователя.

Электронные деньги не облагаются НДС, поэтому вместо реальной покупки в магазинах «АЛЛО» чеками фиксировался перевод наличных средств в деньги электронные — на электронный кошелек.

Позже в своем видео на Youtube Плинский объяснил, как работает схема.

Скандал вокруг GlobalMoney: эксперты рынка подтверждают наличие "черных" схем

«Человек пришел в магазин купить наушники. Но где в этом чеке наушники? В Украине электронные деньги не облагаются НДС. А продажа наушников — облагается. Но если вы покупаете вместо наушников электронные деньги, с них платить налоги не нужно. Собственно, это и реализует „АЛЛО“ вместе с компанией GlobalMoney», — объяснил журналист.

То, что электронные кошельки не имеют верификации пользователя и эта услуга не вполне прозрачная, подтверждают и крупнейшие игроки рынка.

«Вокруг электронных кошельков сейчас много, я бы сказал, не очень прозрачных схем, с которыми компания Vodafone не работает. И я не хотел бы, чтобы нас ассоциировали вообще каким-либо образом с любыми процессами, которые могут вызывать сомнения. Мы работаем только с белыми процессами, сомнительных — не используем», — заявил директор по продажам и абонентскому обслуживанию Vodafone Евгений Булах.

В свою очередь, исполняющий директор PayCell (приложение Lifecell для оплаты мобильных услуг, — ред.) Алексей Боровой также считает работу с электронными кошельками высокорисковой операцией и подчеркивает, что сегодня по закону нужно верифицировать абонента.

«Согласно постановлению НБУ № 400-81, когда электронные деньги эмитируются банком, это законодательно закреплено и легально, просто в этом году еще вышел закон о финмониторинге и, собственно говоря, владельца кошельков надо перед открытием верифицировать. Раньше можно было не верифицировать», — отметил Алексей Боровой.

Напомним, платежная система GlobalMoney фигурирует в ряде уголовных производств об уклонении от уплаты налогов.

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Как сообщалось ранее, в схеме с уклонением от налогов «АЛЛО», помимо платежной системы GlobalMoney (ООО «ГлобалМани») и ООО «ГАСО 17», также был задействован АО «БАНК АЛЬЯНС». В октябре 2020-го суд обязал АО «Банк Альянс» раскрыть движение средств по счету GlobalMoney (Global24).

Ранее СМИ сообщали, что «Банк Альянс» может быть напрямую причастен к финансированию российских террористов на Донбассе.

Алло, GlobalMoney
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