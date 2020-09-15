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НБУ остановил все неидентифицированные электронные деньги в Украине

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НБУ остановил все неидентифицированные электронные деньги в Украине

Национальный банк Украины осовременил регулирование рынка электронных денег и гармонизировал его с законодательством Украины и Европейского Союза в сфере осуществления финансового мониторинга. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что среди важнейших ключевых изменений, предусмотренных новыми правилами регулирования, в частности, содержится необходимость идентификации пользователей электронных денег. Банки должны будут осуществлять меры по надлежащей проверке пользователей электронных денег, в том числе их идентификацию и верификацию, как и при открытии счетов.

«Речь идет о клиентах, которые открывают электронные кошельки, чтобы осуществлять различные операции: покупать товары, платить за услуги и тому подобное. Кроме того, переводы с использованием электронных денег должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе», - сказано в сообщении.

При этом регулятор определил условия, при которых надлежащая проверка пользователей не нужна. В частности, если инициируется операция с электронными деньгами, осуществляемая с использованием заранее оплаченной карточки, а также осуществляется оплата товаров наличными или с помощью платежной карты с использованием электронного кошелька, который открывается однократно исключительно для технологического проведения этой операции.

Кроме того, согласно обновленным правилам, предусмотрена установка новых лимитов для операций с электронными деньгами. Так, для идентифицированных и верифицированных пользователей электронных кошельков Нацбанк отменяет ограничения, установленные ранее по суммам электронных денег, на которые могут осуществляться расчеты и переводы. На пополняемом электронном кошельке может храниться максимальная сумма в размере 400 тыс. грн, на непополняемом – 5 тыс. грн.

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Как сообщает From-Ua со ссылкой на экспертов финансового рынка, с сегодняшнего дня некоторые участники рынка электронных денег будут вынуждены остановить работу и прием средств от неидентифицированных пользователей. В частности, под удар попадает платежная система GlobalMoney (Global24), на сайте которой указано, что система не требует документов или других персональных данных, а для регистрации в ней необходима только электронная почта или номер телефона.

Ранее GlobalMoney подозревали в использовании в схеме для уклонения от уплаты налогов. СМИ также писали, что часто GlobalMoney используют для покупки и продажи наркотиков. В Едином государственном реестре судебных решений десятки уголовных дел по сбыту наркотических веществ, в которых фигурирует платежная система GlobalMoney.

Эксперты отмечают, что теперь использовать электронные деньги в противозаконных операциях станет сложнее, а правоохранительным и регуляторным органам проще отслеживать данные незаконные операции.

НБУ, электронные деньги, GlobalMoney
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