В Индии установили рекорд по вакцинации от коронавируса

Прививка против коронавирусной инфекции за минувшие сутки в Индии была сделана 347 058 гражданам, что стало рекордом за все время общенациональной кампании по вакцинации, которая началась 16 января. Как сообщает в субботу министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, всего за первую неделю вакцинации в стране привито 1 390 592 человека.

Ранее самое большое количество привившихся за день было зафиксировано в четверг, когда вакцину получили 237 050 человек. Таким образом, среднее суточное число вакцинировавшихся в первые семь дней кампании составило 198 656.

Минздрав отмечает, что все больше людей приходят на прививочные пункты. В первые дни прививалось меньше людей, чем ожидалось: например, в первый день кампании планировалось, что инъекцию получат 300 тыс. человек, однако на прививку пришли всего 207 229 желающих. Однако затем число прививаемых стало расти.

16 января в Индии стартовала общенациональная кампания по вакцинации от коронавируса, которую местные власти назвали «самой массовой в мире». Планируется, что на первом этапе вакцину получат порядка 30 млн человек — 10 млн медработников и 20 млн сотрудников, находящихся в зоне риска — полицейские, военнослужащие, служащие ведомств гражданской обороны. Затем будут привиты лица старше 50 лет и лица в возрасте до 50 лет, имеющие сопутствующие заболевания (всего около 270 млн человек). Индия планирует привить порядка 300 млн человек к июлю текущего года. Вакцинация проводится на добровольной основе.

На первом этапе прививки делаются двумя вакцинами — это препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Обе вакцины выпускаются на территории Индии. Кроме того, еще несколько препаратов проходят в стране клинические испытания на разных стадиях.