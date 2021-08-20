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Индия одобрила первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса, - CNBC

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Индия одобрила первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса, - CNBC

Экспертный комитет индийского регулятора в области лекарственных средств одобрил вакцину ZyCoV-D. Это первая в мире ДНК-вакцина от коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC.

Вакцина ZyCoV-D, разработанная компанией Zydus Cadila, представляет собой вакцину на основе плазмидной ДНК, которая вырабатывает спайковый белок SARS-CoV-2 и вызывает иммунный ответ, опосредованный клеточной и гуморальной ветвями иммунной системы человека.

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Прививатся вакциной нужно три раза. Эффективность оценивается в 66,6%.

По данным телеканала, разработчику необходимо предоставить дополниительные данные о препарате.

Напомним, что в Великобритании утвердили новый препарат для профилактики и лечения коронавируса (COVID-19) под названием Ronapreve.

Индия, вакцина, коронавирус
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