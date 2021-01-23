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Сын Трампа заявил о тирании соцсетей

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Сын Трампа заявил о тирании соцсетей

Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что традиционные социальные сети стали тиранами, которые могут ограничить свободу слова кого угодно, поэтому он будет использовать мессенджер Telegram. Об этом он написал в Twitter.

«Если эти тираны забанили моего отца, президента Соединенных Штатов, кого они не забанят?», — сообщил Трамп-младший.

Сын бывшего американского лидера отметил, что ему нужно место для общения с другими людьми, которое «уважает свободу слова». Таким местом, по мнению Трампа-млашего, является мессенджер россиянина Павла Дурова.

Он также разместил ссылку на свой Telegram-канал Donald trump Jr, по состоянию на утро 23 января у канала было 600,1 тыс. подписчиков.

Ранее сын Трампа говорил, что публичное поле в США контролируют «влиятельные левые». По его мнению, после блокировки Трампа в Twitter в США умерла свобода слова, и весь мир смеялся после этого над Америкой.

После беспорядков в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в Конгресс, в соцсетях началась волна блокировок аккаунтов Трампа и его сторонников. Так, Twitter заблокировал экс-президента навсегда, Google удалил из Google Play Store приложение Parler, популярное среди сторонников Трампа, голосовой и видеомессенджер Discord забанил сервер The Donald, где они общались. До конца президентского срока Трампа его аккаунты были заблокированы в Facebook и Instagram.

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После этого Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США. За неделю с 6 по 12 января в США его скачали примерно 545 тыс. раз, то есть в три раза больше, чем неделей ранее. The Daily Telegraph писала, что на рост популярности Telegram могло также повлиять изменение политики конфиденциальности WhatsApp.

Дуров заявлял о «бегстве» пользователей соцсетей США в его мессенджер и утверждал, что ИТ-гиганты являются «большой проблемой» для свободы слова в США.

Twitter, Telegram, Дональд Трамп-младший
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