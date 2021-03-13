В США уже сделали около 100 млн прививок от COVID-19

Более 101 млн американцев уже получили хотя бы один из компонентов вакцины от коронавируса COVID-19, следует из данных Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Из них полностью привились от COVID-19 более 35 млн человек (10,5% населения).
Всего в американские штаты поставлено более 133 млн доз вакцин. Большинство из привившихся — люди старше 65 лет. 33 млн американцев этой возрастной категории получили первую дозу вакцины, более 17 млн — обе.
Масштабная программа по вакцинации населения началась в США в конце декабря 2020 года. В конце января 2021 года президент США Джо Байден констатировал нехватку вакцин для населения, но пообещал привить 100 млн американцев в первые 100 дней своего президентства и все население страны (328 млн) — к концу лета. 26 февраля он заявил, что вакцинация идет в стране с опережением сроков.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано почти 30 млн заразившихся COVID-19 и более 532 тыс. умерших от него. Страна остается мировым лидером как по числу случаев заражения COVID-19, так и по количеству смертей от него.
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