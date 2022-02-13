Блинкен назвал способ разрешить кризис вокруг Украины

Решение ситуации вокруг Украины дипломатическим путем остается возможным, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что Москва может показать готовность к дипломатическому пути разрешения конфликта через отвод войск от границ с Украиной. «Ей следует заниматься деэскалацией, а не эскалацией», — считает Блинкен.
При этом он отметил, что угроза российского вторжения в Украину достаточно высока и неизбежна для приказа об отъезде большинства сотрудников посольства США в Киеве. Тем не менее, ключевые сотрудники дипмиссии останутся в Украине.
По словам Блинкена, Россия может использовать провокацию или инцидент для оправдания агрессии в отношении Украины. Ранее такую возможность допустили в Белом доме и Пентагоне.
Накануне президент США Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что является приверженцем дипломатического пути. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Байден «изложил целый ряд соображений, которые по его мнению учитывают многие российские озабоченности». Характер беседы был «довольно сбалансированным и деловым», подчеркнул Ушаков.
Также Госдеп сообщил, что Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым дал понять, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и добросовестного обсуждения. При этом он предупредил о решительном, массированном и едином трансатлантическом ответе в случае агрессии Москвы в сторону Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016