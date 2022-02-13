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Блинкен назвал способ разрешить кризис вокруг Украины

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Блинкен назвал способ разрешить кризис вокруг Украины

Решение ситуации вокруг Украины дипломатическим путем остается возможным, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Москва может показать готовность к дипломатическому пути разрешения конфликта через отвод войск от границ с Украиной. «Ей следует заниматься деэскалацией, а не эскалацией», — считает Блинкен.

При этом он отметил, что угроза российского вторжения в Украину достаточно высока и неизбежна для приказа об отъезде большинства сотрудников посольства США в Киеве. Тем не менее, ключевые сотрудники дипмиссии останутся в Украине.

По словам Блинкена, Россия может использовать провокацию или инцидент для оправдания агрессии в отношении Украины. Ранее такую возможность допустили в Белом доме и Пентагоне.

Накануне президент США Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что является приверженцем дипломатического пути. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Байден «изложил целый ряд соображений, которые по его мнению учитывают многие российские озабоченности». Характер беседы был «довольно сбалансированным и деловым», подчеркнул Ушаков.

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Также Госдеп сообщил, что Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым дал понять, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и добросовестного обсуждения. При этом он предупредил о решительном, массированном и едином трансатлантическом ответе в случае агрессии Москвы в сторону Украины.

отношения с Россией, Энтони Блинкен
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