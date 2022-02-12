США и ЕС отказались от планов отключить Россию от SWIFT

США и ЕС завершают работу над пакетами санкций против России, которые будут введены в случае ее вторжения в Украину. Отключение РФ от межбанковской системы платежей SWIFT в перечень возможных мер не входит, пишет Reuters со ссылкой на американских и европейских чиновников.
По их данным, этот шаг перестали рассматривать после серьезных возражений со стороны европейских государств.
Санкции, вероятно, будут введены против крупных российских банков и «некоторых российских олигархов», отмечает Reuters. Один из собеседников агентства рассказал, что санкции могут коснуться ВТБ и «Сбербанка». Кроме того, Вашингтон и Брюссель планируют ограничить экспорт в сфере обороны и технологий.
«Цель — разработать санкции, которые действительно ударят по России, но в то же время следить за сопутствующими рисками с осознанием, что санкции сильнее ударят по Европе», — сказал один из источников Reuters.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре подтвердил ему, что пакет «тяжелых санкций» против России уже готов.
В январе газета Das Handelsblatt писала, что ЕС и США перестали рассматривать возможность отключения России от SWIFT. Вместо нее было принято решение в случае вторжения ввести санкции против крупнейших российских банков.
Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц заявлял, что отключение России от межбанковской системы негативно отразится и на экономике других стран.
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