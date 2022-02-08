Bloomberg сообщает о нежелании европейских стран отключать РФ от Swift

Страны Евросоюза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в случае вторжения в Украину. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
Ранее США предлагали включить данную меру в пакет санкций, которые должны быть введены против России в случае обострения вокруг Украины. Страны Европы, прежде всего Германия, выступают также за исключение из-под санкций банков, работающих с энергическим сектором. Bloomberg отмечает, что из-за таких расхождений итоговые пакеты санкций США и ЕС, которые готовятся к введению на случай обострения вокруг Украины, могут различаться.
По информации агентства, обсуждение санкций ведется в строгом секрете, чтобы РФ раньше времени не узнала их деталей и не смогла подготовиться, наиболее активными участниками являются Германия, Италия и Франция. Однако из-за того, что детали планов ЕС остаются неизвестны, к ним не могут полноценно подготовиться и некоторые страны объединения.
В понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне не дал однозначного ответа на вопрос о том, что произойдет с газопроводом «Северный поток — 2», если начнется конфликт из-за Украины. На этой неделе в Европу отправилась делегация США для согласования возможных санкций.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016