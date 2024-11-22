Опендатабот: Середня сума у чеках громадян падає рік до року

За даними Державної податкової служби, 3 млрд оплат з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО) здійснили українці за 9 місяців 2024 року. Водночас середня сума у чеках громадян падає рік до року.
Про це повідомляє "Опендатабот".
Зазначається, що у 2,2 рази зросла кількість транзакцій через онлайн-каси (РРО) за 9 місяців 2024 року порівняно з відповідним періодом торік — до 3 млрд. Це майже половина від загальної кількості операцій за 4 роки існування системи.
"Такий ривок транзакцій трапився через введення вимоги використовувати системи РРО для бізнесу. За порушення цього обов’язку на бізнес чекає штраф", - пояснюють аналітики.
Для порівняння, у 24 рази відрізняється середня кількість операцій на місяць цьогоріч та у 2021: 340 млн проти 14 млн.
Як повідомляють в "Опендатабот", загальна сума чеків становить понад 2,35 трлн грн. З них майже половину українці витратили цьогоріч — 1,07 трлн грн. Минулого року відповідний показник склав 503 млрд грн, що у 2,1 рази менше.
"Хоч українці витратили більше грошей, проте зробили вони це за рахунок збільшення кількості покупок та зменшення середнього чеку. Наприклад, цьогоріч середній чек склав — 345 грн. Це у 3,7 рази менше від 2020 року, коли вона складала 1300 грн", - підкреслюють аналітики.
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