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Зеленский внес законопроект об отсрочке обязательного применения кассовых аппаратов

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Зеленский внес законопроект об отсрочке обязательного применения кассовых аппаратов

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 4439 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций». По данным на сайте парламента, документ зарегистрирован 27 ноября.

В частности, законопроект предлагает определять предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога. Согласно документу, такие объемы должны определять, исходя из установленных законом размеров минимальной заработной платы. Это должно помочь учитывать при реализации соответствующих норм изменения в экономической ситуации.

Также в документе говорится о том, чтобы исключить нормы о применении механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных (финансовых) санкций.

Законопроект предусматривает отсрочку до 1 января 2022 года обязательного
применение РРО (ПРРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй — четвертой групп, а также объем дохода которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога. Исключением являются те ФЛП, которые осуществляют деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

Законопроект предлагает отменить штрафы за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРРО).

Также проект закона имеет целью продлить до 1 января 2022 года применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций.

Законопроект предлагает ввести понятие «дистанционные услуги» и предусмотреть неприменения РРО (ПРРО) при предоставлении дистанционных услуг, расчеты за которые осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

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Напомним, что согласно принятому Радой закону (проект 1053-1) с 1 октября 2020 нужно обязательно использовать регистраторы расчетных операций (РРО) для отдельных физических лиц — предпринимателей (ФЛП) на второй и четвертой группе. Кроме того, с 1 января 2021 года использовании регистраторов расчетных операций будет обязательным для плательщиков единого налога на 2-4 группы. В то же время обязательность РРО не коснется физических лиц, а также физических лиц — предпринимателей (ФЛП) из первой группы.

В ноябре этого года Верховная Рада направила на доработку законопроект № 4313, который должен отложить обязательное применение РРО и/или программное РРО субъектами хозяйствования при осуществлении расчетных операций.

Во время заседания 17 ноября народные депутаты снова не смогли принять законопроект об отсрочке обязательного использования РРО.

кассовые аппараты, Владимир Зеленский, РРО
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