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Висоцький: Україна не потребує створення великого продовольчого резерву на випадок дефіциту

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Міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що Україна не потребує створення великого продовольчого резерву на випадок дефіциту. За його словами, країна повністю забезпечує себе базовими продуктами - від молочної продукції до зерна, олії, цукру та м'яса птиці - навіть у разі повної зупинки імпорту. Основним викликом натомість залишається не наявність продуктів, а логістика їх доставки до магазинів.

Про це Висоцький розповів в інтерв'ю РБК-Україна, яке вийшло 14 вересня.

Висоцький заявив, що Україна не потребує великого запасу продуктів на випадок дефіциту - воєнний досвід та наявні виробничі можливості показали, що такої необхідності немає. За його словами, створення резерву означало б додаткові витрати на зберігання, адже продукти, які довго лежать без руху, треба регулярно оновлювати, а старі запаси - реалізовувати. Він нагадав, що попередня система держрезерву в Україні теж показала себе неефективною, і пояснив: запаси мали б сенс лише в разі залежності від імпорту якоїсь ключової категорії продовольства, коли реально існує ризик перебоїв або фізичної нестачі.

За словами Висоцького, дефіциту продовольства в Україні немає - виробництва вистачає, щоб повністю покрити споживання. Проблема в іншому - у логістиці. Стара схема "виробник - великий склад - магазин" у багатьох випадках уже не працює, тож бізнес переходить на прямі поставки або менші децентралізовані склади. Це вимагає більше транспорту, водіїв і часу, а отже, обходиться дорожче. Саме логістика, підкреслив міністр, і може призводити до тимчасової відсутності чи скорочення асортименту товарів на полицях магазинів.

Оскільки Україна є аграрною державою із сільгоспвиробництвом майже в кожному регіоні, потреби накопичувати величезні запаси їжі в одному місці немає, зазначає Висоцький.

За його словами, підстав говорити про дефіцит харчів для населення наразі немає. Навіть якщо імпорт повністю зупиниться, країна повністю перекриє базові потреби в молочній продукції. Також Україна в достатній кількості виробляє власне зерно, олію, цукор, яйця та м'ясо птиці.

Водночас критичним залишається імпорт позицій, які в Україні не вирощуються чи не видобуваються. Це насамперед кава, какао-боби, екзотичні фрукти, а також більшість морської та океанічної риби.

Висоцький, продукти
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