Висоцький: Україна не потребує створення великого продовольчого резерву на випадок дефіциту

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що Україна не потребує створення великого продовольчого резерву на випадок дефіциту. За його словами, країна повністю забезпечує себе базовими продуктами - від молочної продукції до зерна, олії, цукру та м'яса птиці - навіть у разі повної зупинки імпорту. Основним викликом натомість залишається не наявність продуктів, а логістика їх доставки до магазинів.

Про це Висоцький розповів в інтерв'ю РБК-Україна, яке вийшло 14 вересня.

Висоцький заявив, що Україна не потребує великого запасу продуктів на випадок дефіциту - воєнний досвід та наявні виробничі можливості показали, що такої необхідності немає. За його словами, створення резерву означало б додаткові витрати на зберігання, адже продукти, які довго лежать без руху, треба регулярно оновлювати, а старі запаси - реалізовувати. Він нагадав, що попередня система держрезерву в Україні теж показала себе неефективною, і пояснив: запаси мали б сенс лише в разі залежності від імпорту якоїсь ключової категорії продовольства, коли реально існує ризик перебоїв або фізичної нестачі.

За словами Висоцького, дефіциту продовольства в Україні немає - виробництва вистачає, щоб повністю покрити споживання. Проблема в іншому - у логістиці. Стара схема "виробник - великий склад - магазин" у багатьох випадках уже не працює, тож бізнес переходить на прямі поставки або менші децентралізовані склади. Це вимагає більше транспорту, водіїв і часу, а отже, обходиться дорожче. Саме логістика, підкреслив міністр, і може призводити до тимчасової відсутності чи скорочення асортименту товарів на полицях магазинів.

Оскільки Україна є аграрною державою із сільгоспвиробництвом майже в кожному регіоні, потреби накопичувати величезні запаси їжі в одному місці немає, зазначає Висоцький.

За його словами, підстав говорити про дефіцит харчів для населення наразі немає. Навіть якщо імпорт повністю зупиниться, країна повністю перекриє базові потреби в молочній продукції. Також Україна в достатній кількості виробляє власне зерно, олію, цукор, яйця та м'ясо птиці.

Водночас критичним залишається імпорт позицій, які в Україні не вирощуються чи не видобуваються. Це насамперед кава, какао-боби, екзотичні фрукти, а також більшість морської та океанічної риби.